"النشرة": هل اعطى التيار "الوطني الحر" لائحة "القوات" في زحلة؟

سرت معلومات في البقاع ان التيار الوطني الحر اقترع للائحة القوات في الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة زحلة، بناء على توجيه من النائب سليم عون وقيادة التيار.

ويتوقع في حال حصل ذلك، أن يكون الفوز في مدينة زحلة لصالح لائحة القوات التي يرأسها سليم غزالة، باعتبار أن هناك ما لا يقل عن 2500 مقترع يؤيدون التيار الوطني الحر في زحلة.