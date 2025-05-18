الرئيس عون عاد من روما ويتوجّه غدًا إلى القاهرة تلبية لدعوة من السيسي

عاد رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى بيروت آتيًا من روما، بعدما شارك والسيدة الأولى في القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاوون الرابع عشر، وقدّما له التهاني بانتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

ومن المقرّر أن يغادر الرئيس عون بيروت غدًا إلى القاهرة، في زيارة رسميّة إلى مصر، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويضمّ الوفد الرسمي وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وعددًا من المستشارين.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، إلى "أننا ننتظر زيارتكم إلى لبنان، ونثمن عاليًا إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان".

بدوره، أكّد البابا لاوون للرئيس عون "أنني أصلي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه، وسأستمر في العمل من اجل السلام في لبنان والمنطقة".