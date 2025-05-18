"سانا" عن مصدر أمني سوري: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين بريف دير الزور

أفاد مصدر أمني سوري في ريف دير الزور وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن "انفجار يُعتقد أنه سيارة مفخخة استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين". وأكّد المصدر سقوط قتلى وجرحى بالانفجار الذي استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين. يشار إلى أن في 16 أيار الحالي، شهد ريف دير الزور شرقي سورية تصعيداً أمنياً مساء الخميس، بعد مقتل قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتعرض مواقعها لهجمات متزامنة، وسط اشتباكات مع خلية مسلحة يُعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش".

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