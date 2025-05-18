قيادي في "أنصار الله" للجزيرة: استكمال الحظر على مطارات العدو الإسرائيلي في طريقه للتنفيذ التام

أكّد قيادي في حركة "أنصار الله"، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّه "يوجد عمل لاستمرار القصف الصاروخي لاستكمال الحظر على مطارات العدو الإسرائيلي"، وذلك في إطار دعم قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأعلن أنّ "استكمال الحظر على مطارات العدو في طريقه للتنفيذ التام"، مضيفًا "نكرر النصح للشركات والمسافرين توخي الحذر وعدم السفر إلى المطارات المستهدفة".

وأشار القيادي في الحركة إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يتكتم على خسائره خوفا من استكمال الحظر غير آبه بمخاطر ذلك"، وقال: "لن يتوقف قصف مطارات العدو والحظر إلا بإدخال المساعدات ووقف العدوان على غزة".

وشدد على أنّ "نفسنا طويل وقدراتنا جيدة للعمل ضد العدو الإسرائيلي حتى تحقيق الأهداف العادلة"، مع استمرار التهديدات الإسرائيلي بقصف اليمن واستهداف قيادات الحركة بعد عدة هجمات سابقة.