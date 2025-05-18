وزير الداخلية: اليوم الانتخابي كان جيدا وهناك مركز اقتراع واحد لا تزال العملية الانتخابية مستمرة فيه

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، أن "اليوم الانتخابي كان جيدا وهناك مركز اقتراع واحد لا تزال العملية الانتخابية مستمرة فيه"، لافتاً الى أن "الاشكالات تمت معالجتها وتم ضبط عمليات رشاوى وتوقيف عدد من الاشخاص وعملية الاقتراع لا تزال مستمرة في أحد المراكز".
وأشار الحجار، الى أن "عمليات فرز الأصوات في بيروت تتم على أحسن ما يرام وهناك رضى تام من المندوبين على سير العملية الانتخابية".
وقال "سنواكب العملية الانتخابية في جنوب لبنان قبل وبعد إجرائها ولن نتخلى عن هذه المنطقة العزيزة على قلبنا".
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