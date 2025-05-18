شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروعات الصغيرة" بـ"الجبهة الوطنية" تعتمد خطة استراتيجية لدعم وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة بحزب "الجبهة الوطنية" اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي، حيث تم اعتماد خطة العمل النهائية للأمانة، التي تهدف إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

تناول الاجتماع سبل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتوفير التدريب اللازم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحويل القرى من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة.

وأكد الدخميسي أن الأمانة تسعى إلى تبني أفكار وبرامج واقعية تنطلق من أرضية مدروسة، تضمن إحداث تأثير ملموس في بيئات العمل الريفية والحضرية، مع الاعتماد على أدوات المتابعة والتقييم لضمان الجودة والاستمرارية في الأداء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية مواءمة خطط الأمانة مع التوجهات الاستراتيجية للحزب، وتكاملها مع الرؤية الوطنية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن وجود حلول عملية تترجم الأهداف النظرية إلى برامج قابلة للتطبيق، خاصة في ما يتعلق بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرات الشبابية والابتكارية والثقافة الرقمية والتكنولوجية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الأمناء المساعدين، منهم الدكتور محمد علي يوسف، مصطفى متولي، وأحمد الوحش، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة: ريهام الشبراوي، سامية مصطفى، سارة لاشين، مراد حلمي، اللواء أشرف حشيش، واللواء عصام أبو المجد.