وزير الخارجية ونظيره التركي يترأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ونظيره التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، حيث بحثًا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الاجتماع، أن المجلس التنسيقي السعودي التركي يعكس الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ورئيس تركيا في الدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين، كما أكد الأمير فيصل، أهمية المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة كمنصة فاعلة تؤطر عمل البلدين.

آلية للتعاون

ويُعد مجلس التنسيق السعودي التركي آلية للتعاون أُنشئت في عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف متابعة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي يشمل جميع أبعاد التعاون، وقد عُقد الاجتماع الأول للمجلس في 7-8 فبراير عام 2017 بالعاصمة التركية أنقرة.

ويضم المجلس 5 لجان فرعية تشارك فيها الجهات المختصة من البلدين، وهي: لجنة الدبلوماسية والسياسة، لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة، لجنة التنمية الاجتماعية والصحية والتعليمية، لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.