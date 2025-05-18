ساعات حاسمة لمباحثات وقف إطلاق النار في غزة

في حين تستمر آلة الإرهاب الإسرائيلية في قتل الفلسطينيين في غزة، من المتوقع، وفق المسؤولين، أن تُحسم المفاوضات بقرار نهائي في ظل ما وصفوه بأنه «فرصة حقيقية» ما زالت قائمة للتوصل إلى تسوية.

ليلة دامية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 97 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر أمس الأحد، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت، في بيان صحفي، إن 45 من القتلى سقطوا في مدينة غزة وشمال القطاع.

وذكر تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن نحو 464 فلسطينيا قتلوا جراء غارات عسكرية إسرائيلية على القطاع خلال الأسبوع الماضي.

اتصالات أمريكية - إسرائيلية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتانياهو، هو الثاني خلال ثلاثة أيام، في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع هجومها العسكري على قطاع غزة، وتدخل المفاوضات مع حركة حماس مرحلة حاسمة.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن الاتصال تناول «الوضع في غزة، والجهود المشتركة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ضغوط دولية مستمرة

في سياق متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين أن مجلس الوزراء الأمني يستعد لـ«فترة حاسمة تمتد 24 ساعة» في مفاوضاته مع حماس، وسط ضغوط دولية مكثفة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة الإسرائيلية «منفتحة على إدخال تغييرات طفيفة على إطار ويتكوف»، وهو المقترح الذي يشكل أساس المفاوضات الجارية، لكنها «ترفض أي تعديلات جوهرية».

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة أن «المفاوضات الآن ليست مجرد عرض مسرحي، بل لحظة حقيقية لاتخاذ قرار: إما اتفاق أو الذهاب إلى مواجهة موسّعة».

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار، وإبرام اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يشهد أوضاعًا إنسانية كارثية.