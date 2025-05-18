بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية هو إرساء سلام دائم وحماية مصالح الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بينما تبقى المباحثات مع كييف رهنًا بتفاهمات مسبقة رغم إجراء اتفاق لتبادل الأسرى.

وأكد الرئيس الروسي، في مقابلة ضمن الفيلم الوثائقي «روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا»، أن الهدف الذي تسعى إليه روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو القضاء على أسباب الأزمة وخلق ظروف تضمن السلام الدائم وأمن روسيا.

وقال بوتين إن نتيجة هذه العملية يجب أن تكون تحقيق سلام مستقر وطويل الأمد، إلى جانب حماية مصالح السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، مضيفًا أن المطلوب هو ضمان حقوق ومصالح الشعب الروسي في المناطق التي يقطنها مواطنون يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم وروسيا وطنهم.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم كبير فجر أمس، نفّذته روسيا باستخدام 273 طائرة مُسيّرة من طراز «شاهد»، في أكبر عملية من نوعها منذ بدء الحرب.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكّنت من إسقاط 88 طائرة، بينما فقدت البقية دون أن تسبب أضرارًا كبيرة.

ويعد هذا الهجوم الأكبر من نوعه مقارنة بالهجمات السابقة، بما في ذلك الهجوم الذي شنّته روسيا في 23 فبراير الماضي، والذي شمل إطلاق 267 طائرة مُسيّرة، وفقًا للبيانات التي قدمتها القوات الجوية الأوكرانية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة التوصل إلى وقف لـ«المجزرة»، كما وصفها، داعيًا إلى حل دبلوماسي للأزمة المستمرة.