الأرز يهوي بشعبية رئيس وزراء اليابان

تراجعت شعبية رئيس الوزراء الياباني، شينغرو إيشيبا، إلى أدنى مستوياتها منذ توليه المنصب، وسط سخط شعبي واسع على تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار الأرز، بحسب ما أفادت وكالة «كيودو» اليابانية، الأحد.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الوكالة، أن نسبة التأييد لحكومة إيشيبا بلغت 27.4 % فقط، مقارنة بـ32.6 % قبل شهر، في تراجع يثير قلق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف «كوميتو»، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو المقبل.

وكشف الاستطلاع، أن 87.1 % من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الأرز، وهو الغذاء الأساسي والأكثر رمزية في الثقافة اليابانية.

وقد تضاعفت أسعار الأرز في الأسواق مقارنة بالعام الماضي، نتيجة موجات حر شديدة أثرت على المحاصيل، بالتزامن مع انتعاش حركة السياحة التي زادت من الطلب، وكانت الحكومة قد بدأت في مارس الماضي طرح كميات من الأرز المخزن في السوق، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي.