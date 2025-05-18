الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد

رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وفد المملكة المشارك في مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد ليون الرابع عشر. حضر مراسم التنصيب، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز.



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