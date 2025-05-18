قائد القطاع الغربي في اليونيفيل التقى رئيسي بلديتي أرزون وصريفا: مستمرون بدعم الجيش

التقى قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي في إطار الاجتماعات المؤسسية مع بلديات جنوب لبنان، رئيسي بلديتي أرزون حسين الحسيني وصريفا الدكتور وديع نجدي.

وأشار بيان لليونيفل الى أن "هذه الزيارة الأولى هدفت إلى التعارف المتبادل، وقد لقيت ترحيبا وتقديرا كبيرا من كلا الطرفين. وأعرب رئيسا البلديتين عن شكرهما للدعم الذي يقدمه القطاع الغربي في اليونيفيل لمجتمعاتهم، والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والرفاهية المحلية".

وأكد ماندوليسي أهمية دعم السكان المدنيين، مشددا على أن "القطاع الغربي في اليونيفيل مستمر بدعم الجيش اللبناني في جهوده الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، إلى جانب تعاونه مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

وبعد الظهر، شارك ماندوليسي في مهرجان الربيع الأول الذي أُقيم في الجامعة الإسلامية في صور، وقال خلال كلمته أمام الشباب الحاضرين: "اجعلوا من هذا البلد وطنا عظيما، آمنا، وحديثا. أنتم مستقبل لبنان".

وحضر الحدث رئيس بلدية صور حسن دبوق ومدير الجامعة الإسلامية في صور الدكتور غسان جابر.

وأشار البيان الى أن "هذا الحدث يشكل فرصة مهمة للقاء والحوار، وجدد التزام اليونيفيل بتعزيز الاستقرار والتعاون مع المجتمعات المحلية".