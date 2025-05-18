اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تسجيل 391 شكوى انتخابية خلال اليوم الانتخابي في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، منها 339 شكوى ادارية،48 اعلامية، و4 أمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: تسجيل 391 شكوى انتخابية خلال اليوم الانتخابي في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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