اللواء لاوندس تابع المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل

تابع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل، من خلال جولة شملت عددًا من المديريات والمكاتب التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، حيث اطّلع على الإجراءات الأمنية المتّخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وخلال لقائه الضباط والعسكريين، شدّد اللواء لاوندس على أنّ ادائهم المميز الذي يعكس الثقة التي توليها السلطة السياسية والمواطنين لهذه المديرية العامة والتي تؤدي واجباتها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والتي تجلت بمتابعة هذه المديرية التحقيق بفقدان عدد من دفاتر التصاريح الخاصة بمندوبي المرشحين في مدينة الهرمل.

ونوّه بالأداء الأمني الذي يعكس صورة مؤسساتية مشرّفة، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج الذي يعزّز دور المديرية في حماية الاستحقاقات الوطنية وخدمة الدولة والمواطن.

كما زار اللواء لاوندس محافظ بعلبك الدكتور بشير خضر، ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حيث جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الانتخابية.

وختم جولته بلقاء محافظ بيروت القاضي مروان عبود، حيث تفقّد غرفة العمليات واطّلع ميدانيًا على الإجراءات المعتمدة لمواكبة العملية الانتخابية عن كثب.