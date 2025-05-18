أفادت مراسل "النشرة"، بأن الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة زحلة ارتفعت إلى 44.45%. هذا، ووصلت نسبة الاقتراع إلى 52% في جديتا و40% في قب الياس.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نسبة الاقتراع في مدينة زحلة ارتفعت إلى 44.45% وفي جديتا 52% وفي قب الياس 40% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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