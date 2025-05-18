شري: ما حصل في بيروت ليس ائتلافًا سياسيًا بل إنمائيًا والنتائج ستؤكد أننا كنا أحد العناصر الضامنة للمناصفة

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في مؤتمر صحفي، إلى "أننا وصلنا حتى الآن إلى حدود الـ18 ألف مقترع من الطائفة الشيعية في بيروت"، مع استمرار عملية الانتخابات البلدية والاختيارية.

ولفت إلى أنّ "ماكينة حزب الله تمكنت خلال وقت قصير جدًا من أن تجهز حوالى 2500 متطوع"، مضيفًا "نشكر أهلنا الأوفياء الذين أتوا للاقتراع ليثبتوا أنهم على العهد"، كما "نشكر الدولة والجيش اللبناني على سير العملية الانتخابية في بيروت".

وشدد شري على أنّ "المشاركة في لائحة متعددة كانت لتأمين المناصفة في بيروت، وما حصل ليس ائتلافًا سياسيًا بل إنمائيًا"، وقال: "بعد فرز الصناديق سنرى من هو العنصر الذي يؤمن المناصفة والنتائج ستؤكد أننا كنا أحد العناصر الضامنة للمناصفة".

وقال: "إذا تجرع غيرنا السم في المشاركة في اللائحة في بيروت، فحن تجرعنا العسل لتأمين المناصفة وبيروت هي نقطة ارتكاز تعبر عن الوطن كله"، وتابع: "المشاركة هي الأساس ونحن دفعنا دمًا حتى حررنا مناطق في لبنان".