"النشرة": نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 44.90% في محافظة البقاع 42.84%

أفاد مراسل النشرة، بأن نسبة الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 44.90% بينما بلغت في محافظة البقاع 42.84%.

وفي التفاصيل، في قضاء راشيا وصلت إلى 37.10 بينما في الهرمل وصلت إلى 34.56 وفي البقاع الغربي وصلت إلى 41.41 وفي زحلة 45.16 وفي بعلبك 46.73.

هذا، وأُغلقت صناديق الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل لتبدأ عملية فرز الأصوات.