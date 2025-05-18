علمت "النشرة" بان لائحة “بيروت مدينتي” تُسجّل حضوراً لافتاً في عدد من الدوائر، وسط ترقّب كبير لما ستفرزه الساعة الأخيرة من التصويت، والتي يُعوَّل عليها بشدّة لحسم النتائج.
وشهدت مراكز انتخابية في بيروت قدوم اعداد كبيرة من الناخبين في آخر ساعة من اليوم الانتخابي. ويمكن لاقتراع الناخبين في هذه الساعة فرص فوز لائحة على حساب اخرى، خصوصاً ان النتيجة تشوبها الغموض.
علما ان ارتفاع نسبة الاقتراع يفيد التغيير المطلوب في الانتخابات البلدية، بينما عدم ارتفاع النسبة يعني تقدم اللائحة الحزبية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لائحة “بيروت مدينتي” تُسجّل حضوراً لافتاً وسط ترقّب كبير لما ستفرزه الساعة الأخيرة من التصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.