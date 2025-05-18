النشرة: لائحة “بيروت مدينتي” تُسجّل حضوراً لافتاً وسط ترقّب كبير لما ستفرزه الساعة الأخيرة من التصويت

علمت "النشرة" بان لائحة “بيروت مدينتي” تُسجّل حضوراً لافتاً في عدد من الدوائر، وسط ترقّب كبير لما ستفرزه الساعة الأخيرة من التصويت، والتي يُعوَّل عليها بشدّة لحسم النتائج.

وشهدت مراكز انتخابية في بيروت قدوم اعداد كبيرة من الناخبين في آخر ساعة من اليوم الانتخابي. ويمكن لاقتراع الناخبين في هذه الساعة فرص فوز لائحة على حساب اخرى، خصوصاً ان النتيجة تشوبها الغموض.

علما ان ارتفاع نسبة الاقتراع يفيد التغيير المطلوب في الانتخابات البلدية، بينما عدم ارتفاع النسبة يعني تقدم اللائحة الحزبية.