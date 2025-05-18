"النشرة": نسبة الاقتراع في بيروت 21.03% وفي بعلبك الهرمل 46.67%

أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت بلغت حتى الساعة 21.03% وعدد المقترعين بلغ 108276 ناخباً. هذا، وبلغت نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل حتى الساعة 46.67%. في السياق، نشرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة لنسب الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل لغاية الساعة 7 مساء بين 2016 و2025.

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