رئيس وزراء قطر أعرب لوزيرَي خارجية إيران وعمان عن أمل بلاده في توصل أميركا وإيران إلى اتفاق

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بحث مع وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وعمان بدر البوسعيدي مستجدات التفاوض بين أميركا وإيران"، وذلك على هامش مؤتمر الحوار الإيراني العربي في الدوحة.

وكشفت وزارة الخارجية أنّ "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب عن أمل بلاده في توصل أميركا وإيران إلى اتفاق منصف ودائم"، وذلك مع استمرار المفاوضات النووية غير المباشرة بوساطة عمانية.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانًا أشارت فيه إلى أنّ "وزير الخارجية أعرب عن تفاؤله بشأن مؤشرات إيجابية برزت خلال الأشهر الماضية من جانب واشنطن"، مضيفًا "المؤشرات التي برزت من واشنطن قد تعكس تحولا نحو نهج واقعي بشأن من يمكن اعتباره شريكا بالحوار".

في وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح ردّ فيه على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أنّ "عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران".

وقال: "ويتكوف بعيد عن المفاوضات وإذا كانت مطالب واشنطن غير واقعية فطبيعي ألا نصل إلى نتيجة"، مضيفًا "إذا رغب الجانب الأميركي في التأكد من عدم تصنيعنا للسلاح النووي فنحن مستعدون لذلك".

وجاء ذلك بعد أن أشار المبعوث الأميركي، في تصريح لشبكة إيه بي سي، إلى "أننا نريد التوصل لاتفاق مع إيران وأعتقد أننا سنكون قادرين على ذلك"، وقال: "أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل أن يحقق ذلك بعض الإيجابية"، وذلك في جولة خامسة من المفاوضات النووية بين البلدية بوساطة عُمانية.

وأضاف "لدينا خط أحمر واضح مع إيران وهو عدم التخصيب ولن نسمح حتى بـ1%"، وكشف "أننا قدمنا مقترحا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج قضية تخصيب اليورانيوم دون أن نقلل الاحترام لهم".