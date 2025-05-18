"أنصار الله": سننفذ في الساعات المقبلة عمليات عسكرية ضد مطار بن غوريون وغيره بسبب التصعيد بغزة

أعلن نائب رئيس الهيئة الإعلامية في حركة أنصار الله نصر الدين عامر، أننا "سنستهدف مطار بن غوريون ومطارات إسرائيلية اخرى خلال الساعات القادمة بسبب التصعيد الأخير ضد قطاع غزة".

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