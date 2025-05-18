الكابينيت يصادق على بناء جدار أمني على الحدود الشرقية مع الأردن وخطة لتعزيز الاستيطان بالأغوار

صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على بناء جدار أمنيّ على الحدود الشرقيّة مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز الاستيطان في الأغوار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكابينيت، "صادق على إقامة جدار أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز القبضة الوطنية الاستيطانية على الغور، من خلال إنشاء مدارس عسكرية، ومزارع زراعية، وغيرها".

وأوردت إذاعة الجيش أن الكابينيت، يعدّ هذه الخطوات، "ضربة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة (تصفها إسرائيل بأنها) إرهابية، سنعزز الاستيطان وقبضتنا على الغور". وسيقوم فريق وزاري مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيليّة، أمير برعام، "بصياغة مبادئ خطة، مدتها خمس سنوات، لتعزيز الأمن والسيطرة الإستراتيجية على الحدود الشرقية".

وتتضمّن الخطة التي قدمتها وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيليّ، "إنشاء منظومة دفاعية متعدّدة، على طول 425 كيلومترا، من جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل إلى شمال إيلات". و"ستجمع المجموعة بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متقدمة وقدرات الكشف والتحذير ومكونات أمنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدعم التشغيلي والمزيد، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، مناسبة للتضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قواته اعتقلت شخصين "تسللا" عبر الحدود الأردنية إلى داخل منطقة الأغوار الشمالية، بعد أن تم رصدهما في محيط "موشاف يردينا"، المحاذية لبلدة الشونة الشمالية في محافظة إربد الأردنية.

وتُعدّ هذه الواقعة الثانية خلال 48 ساعة التي يتم فيها تسجيل "عملية تسلل" من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، وفقًا لتقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الموقوفين في واقعة اليوم يحملان الجنسية السريلانكية.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أنه للمرة الثانية خلال 24 ساعة، تمكن شخصان من عبور الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي "أخفق مجددًا في رصد عملية التسلل".