شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يتضامن مع نقابة المحامين في موقفها من الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

وجه خالد البلشى نقيب الصحفيين خطاب الى عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، يعلن فيه التضامن الكامل مع نقابة المحامين فى موقفها من الرسوم القضائية.



وقال فى خطاب موجه الى نقيب المحامين جاء نصه: تحية طيبة وبعد،،،

بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفى ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، التى تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامنى الكامل مع نقابة المحامين فى موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.

إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضى إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أى إجراءات تُفرض بغير سند قانونى أو تشريعى، وتتناقض مع مواد الدستور التى تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.

وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضى حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هى أحد المبادئ الأساسية التى تحمى سيادة القانون وتصون حقوق الشعب فى عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.

إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.

لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين فى رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية فى مواجهة أى اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.

وختامًا، نحيى وقفة المحامين المصريين فى الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا فى البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التى يجب أن تسود وطننا الغالى.