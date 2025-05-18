شكرا لقرائتكم خبر عن دون حدوث خسائر.. زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم عدة مناطق من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء حدوث خسائر.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 205 كيلومترات في سلسلة جبال "هندوكش" في أقصى شمال باكستان.

وشعر السكان بالزلزال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان بما في ذلك منطقة وادي سوات. زلزال إندونيسيا وضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومباوا الإندونيسية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان جنوب الجزيرة، وعلى عمق 5 كيلومترات.