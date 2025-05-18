المبعوث الأميركي للأسرى: مفاوضات الدوحة متقلبة للغاية"​​​​​​ وعلى حماس إطلاق سراح الأسرى

أعلن المبعوث الأميركي للأسرى آدم بولر، أنّ المفاوضات بالدوحة بشأن قطاع غزة "متقلبة للغاية"، مضيفًا "المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يبذل جهودا حثيثة لإنجاح المفاوضات في الدوحة"، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة وتوسعها.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وويتكوف كانا صارمين مع حماس بشأن الأسرى وكان ذلك بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأشار بولر إلى "أننا أوضحنا لحركة حماس أنها إذا أرادت أن يتوقف القصف فعليها إطلاق سراح الأسرى".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات غدعون"، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

يذكر أن في 16 أيار الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة ضمن حملة "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في القطاع".

وكانت قد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن معدل غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة الماضية بلغ غارة كل 4 دقائق، وأشارت إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في تشرين الأول 2023.

وفي تحديث لحصيلة القتلى والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و119 قتيلا و120 ألفا و214 مصابا.