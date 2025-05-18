فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة اركي بالتزكية وتنافس على مقعدين اختياريين

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة اركي - قضاء الزهراني، بالتزكية بعد انسحاب باقي المرشحين، فيما بقي التنافس على مقعدي المختار وعدد المرشحين ثلاثة.
يذكر ان عدد الاعضاء في بلدية اركي هو 12.
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