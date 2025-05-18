هاني صافي: مهم جداً أن تكون بلدية بيروت مختلفة وأميركا في الشرق الأوسط تتصرف بموجب مصالحها اولاً

أشار عميد كلية الاعلام الفرع الثاني السابق هاني صافي، في حديث تلفزيوني عبر "تلفزيون لبنان"، الى أن "بيروت هي العاصمة ووجه لبنان الأول لذلك مهم جداً أن تكون بلديتها مختلفة وأن تكون المناصفة مأمنة".

وشدد صافي على أن "المجلس البلدي يجب ان يكون اكثر التصاقاً بالناس".

عن التحولات الأخيرة في المنطقة، لفت صافي، الى أننا "نشهد اليوم ولادة شرق أوسط جديد، وأميركا اليوم تقوم بإعادة رسم المنطقة وهي تتصرف بموجب مصالحها اولاً".

ورأى أن "أميركا اليوم بحاجة لتكون قوية اقتصادياً من خلال شركاء جدد لها لذلك كانت أول زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية".

واعتبر أن "هذا هو السبب الذي دفع اميركا بالسماح للخليج بالدخول الى العالم المتطور"، مشدداً على أن "جولة ترامب على دول الخليج وعدم مروره الى اسرائيل تحمل رسالة كبيرة".

وقال "أميركا عادت الى الشرق الأوسط بشراكات كبيرة على مختلف الصعد خاصة على الصعيد السياسي مع دول الخليج"، مشيراً الى أن "ترامب قالها بصراحة ان لا احد سيتمتع بالحماية الأميركية الا اذا قدّم المطلوب منه لذلك رأينا أن أول الغيث ظهر في أوكرانيا".

ورأى صافي، أن "عودة سوريا ستغيّر المشهد السياسي في المنطقة".

وعن الدوافع التي أدت الى رفع العقوبات عن سوريا، قال "يجب على المنطقة بأكملها من وجهة نظر أميركا أن تدخل بالإتفاقيات الإبراهيمية".

وتابع "سوريا مكانها مهم للإستثمارات لذلك فإن خطوة رفع العقوبات تعتبر اتفاقية كاملة خاصةً على المستوى الأمني".

وعن الطريقة التي سترد فيها إيران على موضوع سوريا، رأى أن "إيران غير قادرة على الرد ولو كانت سترد كانت ردّت حين انهار نظام بشار الأسد"، مضيفاً "نفوذ ايران على مستوى السياسي انهار ولم يعد مؤثراً".