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"النشرة": 361 شكوى في اليوم الانتخابي البلدي والاختياري ومعظمها إدارية

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"النشرة": 361 شكوى في اليوم الانتخابي البلدي والاختياري ومعظمها إدارية

علمت "النشرة"، أن "لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية أظهرت أن مجموع الشكاوى الواردة حتى الآن بلغ 361.

وقد بلغ عدد الشكاوى الإدارية 310 والإعلام 47، بينما ذات الطابع الأمني فبلغت 4.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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