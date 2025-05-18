فوز لائحة "التنمية والوفاء" البلدية في يارون بالتزكية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" لبلدية بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بالتزكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عن فوز لائحة "التنمية والوفاء" البلدية في بلدة يانوح في قضاء صور بالتزكية وفوز لائحة "التنمية والوفاء" البلدية في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل بالتزكية.

هذا، ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الجنوب والنبطية يوم السبت المقبل في 24 أيار.