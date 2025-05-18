"النشرة": نسبة الاقتراع في مدينة بيروت بلغت 18.71%

أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت للانتخابات البلدية والاختيارية، بحسب الارقام الرسمية، بلغت 18.71%، حيث وصل عدد المقترعين 96312 إلى من أصل 514800 مقترع.
هذا، ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات.
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