"النشرة": نسبة الاقتراع في مدينة بيروت بلغت 18.71%

أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت للانتخابات البلدية والاختيارية، بحسب الارقام الرسمية، بلغت 18.71%، حيث وصل عدد المقترعين 96312 إلى من أصل 514800 مقترع.

هذا، ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات.