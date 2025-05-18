أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح ردّ فيه على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أنّ "عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران".
وقال: "ويتكوف بعيد عن المفاوضات وإذا كانت مطالب واشنطن غير واقعية فطبيعي ألا نصل إلى نتيجة"، مضيفًا "إذا رغب الجانب الأميركي في التأكد من عدم تصنيعنا للسلاح النووي فنحن مستعدون لذلك".
في وقت سابق، أشار المبعوث الأميركي، في تصريح لشبكة إيه بي سي، إلى "أننا نريد التوصل لاتفاق مع إيران وأعتقد أننا سنكون قادرين على ذلك"، وقال: "أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل أن يحقق ذلك بعض الإيجابية"، وذلك في جولة خامسة من المفاوضات النووية بين البلدية بوساطة عُمانية.
وأضاف "لدينا خط أحمر واضح مع إيران وهو عدم التخصيب ولن نسمح حتى بـ1%"، وكشف "أننا قدمنا مقترحا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج قضية تخصيب اليورانيوم دون أن نقلل الاحترام لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي ردًا على ويتكوف: عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.