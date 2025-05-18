عراقجي ردًا على ويتكوف: عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح ردّ فيه على تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أنّ "عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران".

وقال: "ويتكوف بعيد عن المفاوضات وإذا كانت مطالب واشنطن غير واقعية فطبيعي ألا نصل إلى نتيجة"، مضيفًا "إذا رغب الجانب الأميركي في التأكد من عدم تصنيعنا للسلاح النووي فنحن مستعدون لذلك".

في وقت سابق، أشار المبعوث الأميركي، في تصريح لشبكة إيه بي سي، إلى "أننا نريد التوصل لاتفاق مع إيران وأعتقد أننا سنكون قادرين على ذلك"، وقال: "أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل أن يحقق ذلك بعض الإيجابية"، وذلك في جولة خامسة من المفاوضات النووية بين البلدية بوساطة عُمانية.

وأضاف "لدينا خط أحمر واضح مع إيران وهو عدم التخصيب ولن نسمح حتى بـ1%"، وكشف "أننا قدمنا مقترحا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج قضية تخصيب اليورانيوم دون أن نقلل الاحترام لهم".