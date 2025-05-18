الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ من أصل اثنين أطلقا من غزة باتجاه كيسوفيم والآخر سقط في منطقة مفتوحة

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، "اعتراض صاروخ من أصل اثنين أطلقا من وسط قطاع غزة باتجاه كيسوفيم والآخر سقط في منطقة مفتوحة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات غدعون"، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

ويذكر أن في 16 أيار الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة ضمن حملة "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في القطاع".

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى دون الوصول إلى نتيجة.