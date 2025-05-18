رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي.
وأوضحت فون دير لايين في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "المهمّ الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما وأظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" لمباحثات أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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