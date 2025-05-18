أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسب الاقتراع التفصيلية في مدينة بيروت، حتى الساعة الخامسة، جاءت على الشكل التالي: الأشرفية 15.16%، الباشورة 16.95%، الرميل 15.26%، الصيفي 14.21%، المدور 11.41%، المرفأ 21.84%، المزرعة 20.6%، المصيطبة 17.91%، دار المريسة 17.51%، رأس بيروت 19.55%، زقاق البلاط 15.44% وميناء الحصن 9.14%.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نسبة الاقتراع الأعلى في بيروت حتى الساعة في المرفأ 21.84% والادنى في الحصن 9.14% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.