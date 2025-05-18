قائد الجيش اطّلع على إجراءات حفظ أمن العملية الانتخابية في بيروت: المسّ بالأمن ممنوع

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة العمليات المركزية في قيادة منطقة بيروت وغرفة العمليات الفرعية وقيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب - بيروت، حيث اطّلع على الإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية الانتخابية. كما أكد أن نجاح هذه العملية يعكس فاعلية عمل المؤسسات المعنية، ويرتكز على أداء الجيش لحفظ الأمن.
وشدّد هيكل، على أن "المسّ بالأمن ممنوع"، مشيرًا إلى "توقيف عدد كبير من مطلقي النار والمخلّين بالأمن في المراحل السابقة من الانتخابات، وهو ما سوف يتواصل حتى توقيف جميع المتورطين".
وتوجّه إلى العسكريين بالقول "أنتم تقومون بواجبكم على أكمل وجه، وهذا أمر أساسي لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الانتخاب"، وأشاد باحتراف العناصر وانضباطهم رغم تشعُّب المهمات.
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