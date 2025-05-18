وزير الداخلية للنشرة: العملية الإنتخابية ستحصل على أرض الجنوب والدولة اللبنانية لا تنتظر ضمانات في هذا المجال

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح للنشرة، أنه سيتم أخذ الإجراءات لناحية توزيع أقلام الاقتراع ولجان القيد بشكل يؤمن سلامة العملية الانتخابية في الجنوب ومن يقوم بهذه العملية.

ورداً على سؤال، أشار إلى أن هناك مراجعات وتنسيق جدي قائم مع الدول الأعضاء في لجنة مراقبة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، لكن نحن نجري عملية توزيع مراكز الاقتراع ولجان القيد بما تراه الدولة اللبنانية أفضل طريقة ممكنة.

وشدد الوزير الحجار على أن العملية الإنتخابية ستحصل على أرض الجنوب، لكن من الممكن أن نناور في بعض القرى والأماكن، ونأمل أن يكون اليوم الانتخابي آمنا.

ورداً على سؤال آخر، أوضح أن الدولة اللبنانية لا تنتظر ضمانات في هذا المجال، لكن تجري اتصالات ونقاش مع الدول الأعضاء في لجنة المراقبة، قائلاً: "مصممون على إجراء الإنتخابات".