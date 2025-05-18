النشرة: نسبة الاقتراع في زحلة بلغت 38 بالمئة ونسب متفاوتة في قضاء راشيا

أفادت مراسلة "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة زحلة بلغت 38 بالمئة، بينما سجلت في عدد من بلدات القضاء نسبًا متفاوتة، أبرزها في رعيت 65 بالمئة، المريجات 40 بالمئة، تعلبايا 34 بالمئة، وجديتا 48 بالمئة.
وفي قضاء راشيا، وصلت النسب إلى 45 بالمئة في المحيدثة، 29.45 بالمئة في عيتا الفخار، 40.5 بالمئة في بيت لهيا، 37.9 بالمئة في عين حرشة، و32 بالمئة في راشيا.
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