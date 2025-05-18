شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية أم درمان لتكنولوجيا الصحافة تزور ”الخليج 365”.. وتؤكد: فخر الصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت "الخليج 365 " الدكتورة بخيتة أمين عميد كلية أم درمان لتكنولوجيا الصحافة والطباعة بالسودان، والدكتورة زينب بشرى رئيس قسم الصحافة ومحاضر بنفس الكلية، وكان في استقبالهما قيادات ”الخليج 365” وعلي رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس التحرير، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة"، والكاتب الصحفي هاني رفعت مدير تحرير ”الخليج 365”.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص خلال اللقاء، علي عمق الروابط التاريخية والمجتمعية بين شمال وادي النيل وجنوبه في مصر والسودان، وعلي مصرية العلاقات بين البلدين، والتطلع لأن يستعيد السودان استقراره، مشيرا إلي الاستعداد لدعم تعاون إعلامي موسع مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في السودان، بعد استعادة الاستقرار .

كما أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي علي الروابط العميقة والمتجذرة بين البلدين، مشيرة إلي ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته بالقمة العربية ببغداد من دعم مصري لوحدة السودان وضرورة وقف الحرب فى البلد الشقيق.

وأجرت الضيفتان السودانيتان جولة موسعة بمختلف أقسام العمل بـ"الخليج 365"، واستمعتا إلي شرح من الكاتب الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي، حول مراحل وآلية العمل داخل صالة التحرير، وتجربة ”الخليج 365” التي قادتها للريادة والسبق الدائم في مجال النشر الإلكتروني، مع الحفاظ علي تقديم محتوي مختلف ومميز في النسخة الورقية من الجريدة .

كما استمعتا لشرح حول آلية العمل داخل استوديو وتليفزيون ”الخليج 365”، والحرص علي تقديم مادة إعلامية مميزة .

من جانبها أعربت الدكتورة بخيتة أمين عن سعادتها بزيارة "الخليج 365 " واصفة إياها بأنها مفخرة الصحافة العربية ، معربة عن تطلعها لإطلاق تعاون موسع بين كلية أمدرمان لتكنولوجيا الصحافة ومؤسسة "الخليج 365 " في مجالات التدريب وتبادل الزيارات .

وأشارت إلي أن السودان يتطلع لاستعادة الاستقرار، مثمنة الدعم المصري الكبير لجهود استعادة الاستقرار في البلاد وإنهاء الحرب ووقف معاناة السودانيين، ومشيدة بدور مصر قيادة وشعبا في تقديم الدعم لأشقائهم السودانيين .

وأشارت إلي الحاجة الكبيرة إلي تخريج أجيال جديدة من الإعلاميين العرب عامة، وفي مصر والسودان، علي وجه الخصوص، يكونون علي قدر كبير من الوعي بتطورات تكنولوجيا الإعلام علي مستوي العالم، مشيرة إلي أن دولا مثل مصر والسودان تمتلكان من الكوادر البشرية والامكانيات ما يؤهلهما لقيادة تجربة رائدة في التعاون الإعلامي .