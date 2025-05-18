شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام النواب: كلمة الرئيس فى قمة بغداد خارطة طريق عربية لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بغداد كانت كلمة جامعة وشاملة، عبّرت بصدق عن نبض الشارع العربي، وعن ثوابت الدولة المصرية الراسخة في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الرئيس السيسي، كعادته، قدّم رؤية واضحة وجريئة في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرة إلى أن كلمته تعكس إدراكًا عميقًا لحجم وخطورة اللحظة الراهنة التي تمر بها أمتنا، وضرورة التكاتف العربي الحقيقي والفعال لصون الأمن القومي العربي، والحفاظ على وحدة واستقرار الدول الشقيقة.

وتابعت رشاد: "لقد لامست كلمة الرئيس جوهر القضية الفلسطينية، فكانت منحازة للحق والعدل والإنسانية، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة وجرائم ممنهجة في قطاع غزة، يتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية التاريخية، وإن تأكيد الرئيس على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، يعيد تصويب البوصلة نحو جوهر الصراع."

كما أشادت النائبة هند رشاد بمواقف الرئيس الحاسمة تجاه الملفات الساخنة في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، مؤكدة أن حديثه عن الحلول السياسية الشاملة، وضرورة احترام سيادة الدول، يضع النقاط على الحروف، ويعيد التأكيد على الثوابت المصرية في دعم استقرار المنطقة.

وثمّنت أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب المبادرات التي أطلقتها مصر، خاصة قمة القاهرة العربية غير العادية، وخطة إعادة إعمار غزة، ومواصلة جهود التهدئة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أن هذه التحركات تعكس ريادة مصر السياسية والدبلوماسية، ودورها المحوري في قيادة العمل العربي المشترك.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالقول: "إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست فقط بيانًا سياسيًا، بل هي دعوة صادقة للتلاحم العربي، ورؤية استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، يُعيد إلى شعوبنا الأمل، ويثبت أن في وحدة الموقف قوة، وفي التضامن حياة."