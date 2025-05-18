نصار من وزارة الداخلية: إنجاح الانتخابات واجب حكومي والعمل الديمقراطي حق للمواطن

أكد وزير العدل عادل نصار خلال زيارته وزارة الداخلية على أهمية إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذا الواجب يقع على عاتق الحكومة.

وأضاف نصار أن العمل الديمقراطي ليس موجهاً رسالة إلى الخارج، بل هو جزء أساسي من منطق لبنان كدولة تحترم الديمقراطية والحريات. وبيّن أن الانتخابات تُجرى لأن من حق المواطن اختيار ممثليه بحرية كاملة.