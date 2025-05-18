أكد وزير العدل عادل نصار خلال زيارته وزارة الداخلية على أهمية إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذا الواجب يقع على عاتق الحكومة.
وأضاف نصار أن العمل الديمقراطي ليس موجهاً رسالة إلى الخارج، بل هو جزء أساسي من منطق لبنان كدولة تحترم الديمقراطية والحريات. وبيّن أن الانتخابات تُجرى لأن من حق المواطن اختيار ممثليه بحرية كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصار من وزارة الداخلية: إنجاح الانتخابات واجب حكومي والعمل الديمقراطي حق للمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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