"النشرة": نسبة الاقتراع وصلت إلى 42% في رأس بعلبك وفي القاع 38%

أفادت مراسلة "النشرة" إلى نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية وصلت إلى 42% في رأس بعلبك وفي القاع 38%. وفي وقت سباق، أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 29.69% بينما بلغت في محافظة البقاع 28.89% بالمئة. وفي التفاصيل، وصلت نسبة الاقتراع في قضاء راشيا إلى 25.49% بينما في الهرمل وصلت إلى 23.90% وفي البقاع الغربي وصلت إلى 27.55% وفي زحلة 30.54% وفي بعلبك 30.72%.

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