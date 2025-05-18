"النشرة": نسبة الاقتراع في في راشيا 29% وفي المحيدثة 40.23% وفي راشيا 29%

أفادت مراسلة "النشرة"، عن نسب الاقتراع في قضاء راشيا للانخابات البلدية والاختيارية، حيث وصلت في المحيدثة إلى 40.23%، وفي عيتا الفخار 25%، وفي راشيا 29%".

وفي وقت سباق، أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 29.69% بينما بلغت في محافظة البقاع 28.89% بالمئة.

وفي التفاصيل، وصلت نسبة الاقتراع في قضاء راشيا إلى 25.49% بينما في الهرمل وصلت إلى 23.90% وفي البقاع الغربي وصلت إلى 27.55% وفي زحلة 30.54% وفي بعلبك 30.72%.