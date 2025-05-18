النشرة: تفاوت في نسب الاقتراع في قرى قضاء زحلة

أفادت مراسلة "النشرة" أن نسب الاقتراع في قضاء زحلة سجلت تفاوتاً في مختلف المناطق، حيث وصلت في الكرمة إلى 48%، تعنايل 43%، البربارة 24%، تويته 62%، الراسية 28%، والراسية الفوقا 26%.

وفي مناطق أخرى، بلغت نسبة الاقتراع في المعلقة 24%، المعلقة الشمالية 16%، الميدان 13%، الميدان الغربي 16%، حوش الأمراء 29%، حوش الزراعنة 26%، حي السيدة 40%، سيدة النجاة 27%، كرك 23%، مار إلياس 26%، مار أنطونيوس 30%، مار مخايل 28%، وادي العرايش 40%، وتربل 54%.