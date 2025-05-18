أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن نسبة الاقتراع لا تزال متدنية جداً في بيروت، ودعا الأهالي إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة، مشدداً على أهمية المشاركة في الانتخابات فهي فرصة لا تتكرر.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام: نسبة الإقتراع لا تزال متدنية جداً في بيروت وأدعو الأهالي إلى الإقبال على الإقتراع بكثافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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