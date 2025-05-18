منوارات عسكرية مشتركة بين إيران وأذربيجان في قره باغ

بدأت القوات الإيرانية والأذربيجانية مناورات مشتركة، بعد أسابيع على زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكو.

ويشارك في التمارين التي أطلق عليها "اراس-2025" وتستمر حتى 21 أيار، الحرس الثوري الإيراني وقوات أذربيجانية، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وتجري التمارين في منطقة قره باغ التي كانت محور نزاع بين أذربيجان وأرمينيا، قبل أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها في أيلول 2023.

وقال العميد ولي مدني من قوة المشاة التابعة للحرس الثوري إن "هذه التمارين محطة رئيسية في تعزيز أمن الحدود والتصدير لتهديدات محتملة".

والشهر الماضي، أجرى مسعود بزشكيان زيارة نادرة إلى باكو حيث التقى نظيره الأذربيجان إلهام علييف.

وقال بزشكيان حينها إن "إيران ستبذل الجهود لضمان أن تكون علاقاتها مع أذربيجان استراتيجية في كل المجالات".

والعلاقات بين البلدين الجارين متوترة بسبب تعاون أذربيجان الأمني الوثيق مع إسرائيل وبسبب هجوم على سفارتها في طهران في 2023 أوقع قتلى.

وأعادت باكو فتح سفارتها في منتصف 2024، وحكم على منفذ الهجوم بالإعدام.

وتعارض طهران بشدة ما يُعرف بـ"ممر زنغزور" الذي يربط أذربيجان بتركيا، والمقرر أن يمر بمحاذاة الحدود الإيرانية مع أرمينيا.

وفي تشرين الثاني أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين.