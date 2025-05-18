- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت صحيفة "معاريف"، بأنّه "في عملية سرية ومعقدة نفذها جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة في الموساد التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالتعاون مع جهاز شريك استراتيجي، تم جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بالجاسوس الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل، والذي يحتوي على آلاف القطع التي كانت محفوظة بشكل سري للغاية من قبل قوات الأمن السورية لعقود من الزمن".
وأضاف "قد تم نقل هذه المواد إلى إسرائيل، استعداداً للذكرى الستين لإعدامه في 18 أيار 1965، في الساحة الرئيسية في المرجة بدمشق".
وقالت الصحيفة إن "في اجتماع خاص عقد اليوم بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الموساد ديدي برنياع، تم تقديم عدد من الوثائق الأصلية والأشياء الشخصية من الاكتشافات التي تم العثور عليها في سوريا إلى أرملة إيلي كوهين الراحل، نادية كوهين. ومن بين الوثائق كانت الوصية الأصلية التي كتبها إيلي كوهين قبل ساعات من إعدامه".
كانت هذه تفاصيل خبر "معاريف": جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بإيلي كوهين إلى إسرائيل بعملية سرية للموساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.