"معاريف": جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بإيلي كوهين إلى إسرائيل بعملية سرية للموساد

أفادت صحيفة "معاريف"، بأنّه "في عملية سرية ومعقدة نفذها جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة في الموساد التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالتعاون مع جهاز شريك استراتيجي، تم جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بالجاسوس الراحل إيلي كوهين إلى إسرائيل، والذي يحتوي على آلاف القطع التي كانت محفوظة بشكل سري للغاية من قبل قوات الأمن السورية لعقود من الزمن".

وأضاف "قد تم نقل هذه المواد إلى إسرائيل، استعداداً للذكرى الستين لإعدامه في 18 أيار 1965، في الساحة الرئيسية في المرجة بدمشق".

وقالت الصحيفة إن "في اجتماع خاص عقد اليوم بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس الموساد ديدي برنياع، تم تقديم عدد من الوثائق الأصلية والأشياء الشخصية من الاكتشافات التي تم العثور عليها في سوريا إلى أرملة إيلي كوهين الراحل، نادية كوهين. ومن بين الوثائق كانت الوصية الأصلية التي كتبها إيلي كوهين قبل ساعات من إعدامه".