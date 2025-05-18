"النشرة": الجيش يضبط رشى انتخابية في حوش الأمراء في زحلة ويوقف مناصرين للقوات

علمت "النشرة" ان شكاوى عدة وصلت إلى القوى الامنية في زحلة تفيد عن دفع رشى انتخابية في حوش الامراء، مما أدى إلى تدخل الجيش اللبناني الذي عمل على توقيف متهمين ينتمون إلى حزب "القوات"، مما أدى إلى حصول بلبلة في احد مراكز الاقتراع. وافادت المعلومات ان النائب جورج عقيص وصل إلى حوش الامراء للتوسط مع الجيش.

كما علمت "النشرة" ان مناصرين لحزب القوات يعملون على توتير الاجواء في مدينة زحلة، لمنع ناخبين من طوائف اخرى من المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية.