علمت "النشرة" ان شكاوى عدة وصلت إلى القوى الامنية في زحلة تفيد عن دفع رشى انتخابية في حوش الامراء، مما أدى إلى تدخل الجيش اللبناني الذي عمل على توقيف متهمين ينتمون إلى حزب "القوات"، مما أدى إلى حصول بلبلة في احد مراكز الاقتراع. وافادت المعلومات ان النائب جورج عقيص وصل إلى حوش الامراء للتوسط مع الجيش.
كما علمت "النشرة" ان مناصرين لحزب القوات يعملون على توتير الاجواء في مدينة زحلة، لمنع ناخبين من طوائف اخرى من المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش يضبط رشى انتخابية في حوش الأمراء في زحلة ويوقف مناصرين للقوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.