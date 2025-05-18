الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات غدعون

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات غدعون"، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.
يذكر أن في 16 أيار الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة ضمن حملة "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في القطاع".
وكانت قد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن معدل غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة الماضية بلغ غارة كل 4 دقائق، وأشارت إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في تشرين الأول 2023.
وفي تحديث لحصيلة القتلى والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و119 قتيلا و120 ألفا و214 مصابا.
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