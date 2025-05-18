ويتكوف: أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل أن يحقق ذلك بعض الإيجابية

أشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريح لشبكة إيه بي سي، إلى أنّ "الاتصال المقرر غدًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون ناجحًا جدًا".

ورأى أنّه "يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وسلام نهائي ويجب أن تنتهي المذبحة في أوكرانيا"، مضيفًا "نجحنا في تضييق الفجوة بين أوكرانيا وروسيا".

إلى ذلك، أوضح ويتكوف "أننا نريد التوصل لاتفاق مع إيران وأعتقد أننا سنكون قادرين على ذلك"، وقال: "أعتقد أننا سنلتقي مع الإيرانيين هذا الأسبوع في أوروبا ونأمل أن يحقق ذلك بعض الإيجابية"، وذلك في جولة خامسة من المفاوضات النووية بين البلدية بوساطة عُمانية.

وحول قطاع غزة، لفت إلى أنّ "الظروف على أرض الواقع في غزة خطيرة للغاية"، مشددًا على أنّه "لا نريد أن نرى أزمة إنسانية في غزة ولن نسمح بحدوثها في عهد ترامب".

وأضاف "ليس هناك اختلاف في موقف ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".