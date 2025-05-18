أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيراً إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.
وفي تصريح له، أكد الحجار أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، رغم وقوع بعض الإشكالات الأمنية في أماكن محددة، مع متابعة حالات الرشوة التي تم ضبط إحداها في منطقة المعلقة – زحلة، حيث تم توقيف شخص على خلفيتها.
وطالب وزير الداخلية المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، معرباً عن أمله في صدور نتائج انتخابات بيروت في أسرع وقت ممكن، مشددا على ان "الدولة وجهت رسالة مفادها إعادة احترام الاستحقاقات الدستورية وإعطاء الفرصة للتعبير عن الرأي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الدولة وجهت رسالة مفادها إعادة احترام الاستحقاقات الدستورية وإعطاء الفرصة للتعبير عن الرأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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