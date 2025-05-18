الحجار: الدولة وجهت رسالة مفادها إعادة احترام الاستحقاقات الدستورية وإعطاء الفرصة للتعبير عن الرأي

أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيراً إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.

وفي تصريح له، أكد الحجار أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، رغم وقوع بعض الإشكالات الأمنية في أماكن محددة، مع متابعة حالات الرشوة التي تم ضبط إحداها في منطقة المعلقة – زحلة، حيث تم توقيف شخص على خلفيتها.

وطالب وزير الداخلية المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، معرباً عن أمله في صدور نتائج انتخابات بيروت في أسرع وقت ممكن، مشددا على ان "الدولة وجهت رسالة مفادها إعادة احترام الاستحقاقات الدستورية وإعطاء الفرصة للتعبير عن الرأي".